北川景子、M!LKの紅白出場を祝福「事務所の絆に感動」「素敵な先輩すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/16】女優の北川景子が11月14日、自身のInstagramを更新。同日に発表された「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分〜11時45分）に5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが出場することを受け、祝福のメッセージを投稿した。
【写真】2025年「紅白」出場者一覧
同日、M!LKの公式アカウントはM!LKが「第76回NHK紅白歌合戦」に出場することが決定したと投稿。すると北川はこの投稿を引用しながら「やったー！ おめでとう御座います」と喜びを交えながら祝福のメッセージを送った。北川とM!LKはスターダストプロモーション所属で、事務所の先輩後輩にあたる。
この投稿には「景子ちゃんもみ！るきーず（※M!LKのファンネーム）なの？」「心強い」「素敵な先輩すぎる」「事務所の絆に感動」「女神のよう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年「紅白」出場者一覧
◆北川景子、M!LKの紅白出場を祝福
同日、M!LKの公式アカウントはM!LKが「第76回NHK紅白歌合戦」に出場することが決定したと投稿。すると北川はこの投稿を引用しながら「やったー！ おめでとう御座います」と喜びを交えながら祝福のメッセージを送った。北川とM!LKはスターダストプロモーション所属で、事務所の先輩後輩にあたる。
◆北川景子の投稿に反響
この投稿には「景子ちゃんもみ！るきーず（※M!LKのファンネーム）なの？」「心強い」「素敵な先輩すぎる」「事務所の絆に感動」「女神のよう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】