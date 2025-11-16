“令和の峰不二子”阿部なつき「体型キープの鍵」手作りホットサラダ披露「料理上手」「早速作ります」と反響
【モデルプレス＝2025/11/16】インフルエンサー・モデルの阿部なつきが11月12日、自身のInstagramを更新。ホットサラダを作る様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】“令和の峰不二子”と話題の美女「色鮮やかで美味しそう」美容ホットサラダ
阿部は「健康美オタク26才 かれこれこのボディをずっとキープ中」とし、「むしゃむしゃ食べても太らない“温サラダ”レシピ」と料理動画を投稿。冬の「冷え太り」対策として、ブロッコリーやトマト、パプリカなどの野菜と鶏肉を加えた「美容ホットサラダ」を料理する様子を公開している。また、コメントには「温サラダ」「鶏肉でたんぱく質補給（＝生命力UP」「腸ケア」の3つが「わたしの体型キープの鍵」とも記している。
この投稿にファンからは「憧れのライフスタイル」「色鮮やかで美味しそう」「早速作ります」「スタイル抜群」「キッチンに立つ姿も美しい」「料理も上手なんだ」といったいった反響が寄せられている。
阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題となった。（modelpress編集部）
