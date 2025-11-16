感情の収納＝心を定期的に整理する理由【毎日が変わる片づけのワザ（271）】
整理整頓や片づけは、少しでも生活を快適にするために避けては通れない課題の１つですが、いざ取り組んでみたところで「なかなか片づかない…」という方は少なくないようです。そこで、整理収納アドバイザーとライフオーガナイザーの資格取得の際に学んだ内容から、仕事や家事、気持ちを片づけるときの基準にしていることを紹介します。
感情の収納＝心を定期的に整理する理由
気づけばクローゼットが服でいっぱい…。そんな経験はありませんか？
古い服のように、今の自分にはもう必要のない感情が、心を重くしているような…。
だからこそ、定期的な心の整理整頓が大切。
わたしは、家の中の収納と同じように、自分の心を毎日確認しています。引き出しやクローゼットなど、すべての収納を開けて、そこに何が入っているか確認して。それらを残すのか、手放すのか決めていく。それと同じことを、心にもやっています。
まず心の中をのぞいて、今ある感情を確認していきます。これはモノの収納場所を開けるのと同じ作業です。「スッキリしている」「心が穏やかで心地いい」「楽しみにしていることがあってうれしい」「ネガティブな感情はなし！」などと感じたら、さらっとそこで終わることも。
これは、その収納の中にあるモノを全部使っていて、使いやすく収まっているから捨てるモノはない、のと同じ。モノの収納でも、「今は減らすモノはない、カチッとはまっている」と感じることがありますが、心にもそういう「ちょうどいい」ときがあります。
でも、「なーんかどんより、もんやりしているかも」と感じたら（まあ、多くの日はそう感じるのですが！）、以下のようなことを自分に聞いていきます。
今、不満に思っていることは？
今、イライラしていることは？
今、やってられないと思っていることは？
今、悲しいなと思っていることは？
今、こうなったらいいのにと思っていることは？
今、心にひっかかっていることは？
今、不安に思っていることは？
今、モヤモヤしていることは？
今、「足りない」と思っていることは？
今、誰かに対してネガティブな感情を抱いていないか？
今、本心にフタをして見てみぬふりをしていることは？
などなど。これらを確認していき、該当する感情が見つかったら、「どうしてそう感じているのか」理由を確認したうえで、その感情をできるだけ手放します。
感情をモノのように物理的に「ゴミ箱に捨てる」ことはできないので、「なるほど、こういう理由でやってられない気持ちになってるんだな。うんわかった。でもこの感情を持っていても自分が心地よくないから手放そう」と決めるだけ。こうやって「感情の断捨離」をすることで、心にスペースが生まれます。
わたしは、心の中に感情が多くて余裕が少ないときは、人から受ける刺激にいつも以上に弱くなりダメージを受けやすくなってしまう自覚があります。なので、いらない感情をこまめに捨ててできるだけ「心のスペースを空けておく」努力をしています。
そうすることで、「ちょっとつらい！」「感情が乱されまくる！」と感じるような状況でも、冷静に対応できることが増えたような気がします。
モノが少ないと家事がラクになるし、なんだか心が軽い。それと同じで、
心の中の（いらない）感情が少ない方がラクに生きられる。
モノも感情も「持ちすぎない」ことが、本当にわたしを支えてくれていると思います。そして、家の片付けはその場にいなければできませんが、感情の整理整頓はいつ、どこにいても、本当にちょっとしたすき間時間でできるのがいいところ。
わたしは職場で、「なんだか（心が）すっきりしないな」と感じたら、トイレで数分１人になって感情チェック＆捨てることもあります。週末は、ピラティスなどへ行く前に10分でも余裕があれば、カフェでコーヒーを飲みながらその時間を持つことも。平日にあまり心のチェックができないこともあるので、土曜日の朝のこの時間を確保することで、そのあとの休日も心地よく過ごせるような気がします。
「最近心がモヤモヤしているかも…」と感じたら、コーヒーを飲むひとときや移動中、入浴中、寝る前など、数分でいいのでよかったら試してみてください。＜text：なまけるための片付け／花太郎（整理収納アドバイザー） https://note.com/namake_kataduke＞