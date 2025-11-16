阪神の岩田稔コミュニティアンバサダー（ＣＡ）が１６日、甲子園の室内練習場で１型糖尿病の子ども・ご家族を招いた野球体験教室を開催した。自身も同じ１型糖尿病を抱えながらも１６年間プレー。２００９年の第２回ＷＢＣでは世界一に輝いた。

この日やティー打撃などで交流。「１型糖尿病でも何でもできることを、僕も伝えていかないといけない。色々な可能性は無限大なので、ほんとになりたい自分になってもらいたいなという思い。今日来ていただいた人たちには大きく成長してもらいたい」と思いを語った。

現役時代は糖尿病患者を球場に招待。活動を継続してきたからこその、うれしい再会もあった。この日イベントに参加した石橋幹也さん（３０）は、０８年に甲子園に招待していた１型糖尿病患者。現在は糖尿病・内分泌内科の医師として大阪医療センターに勤務している。石橋さんは「野球部に入っていて野球を辞めようかなと思っていた時もあったけど、１型糖尿病があっても関係なくスポーツができると前向きになる力をもらいました」と当時の心境を明かした。

「うれしいですね。そういう人たちが一人でも多くでてきてもらって、帰ってこれる場所をつくっていかないといけない」と岩田ＣＡ。１型糖尿病患者の希望の星として、歩みを止めない。