◇侍ジャパンシリーズ2025 日本 11-4 韓国(15日、東京ドーム)

野球日本代表・侍ジャパンは15日に行われた韓国との試合に勝利。試合後、井端弘和監督が手応えや反省点などを語りました。

最終的に2桁得点での快勝も、試合は韓国にホームラン2発を打たれ、3点先制を許したこの試合。井端監督も勝利の感想を問われた際、「結果勝てて良かったと思いますけど、韓国の一振りには怖さを感じましたし、強化試合でああいうのを見られて良かった」と気を引き締めました。

ピッチコムやピッチクロック、MLB球など、普段のプロ野球とは異なる環境も「ボールはみんな適応していたのかなと思うので心配していない。日頃の(投げている)ところではないポジションで行ったピッチャーもいたが、仕上がりは良かった」と、投手陣の出来を評価しました。

一方の打撃陣では、失点直後の4回裏に西川史礁選手(ロッテ)が同点タイムリー2ベースを放ちました。第1打席でもチーム初安打をマークした22歳に「両方ともファーストスイングで捉えたのが素晴らしい。同点タイムリーはその後の試合展開を楽にしてくれた」とその活躍をたたえます。

代打で決勝となる勝ち越し3ランを打った岸田行倫選手(巨人)には「思い切りの良さをシーズン中も見せてくれたが(今日も)変わらずに打てるボールを、甘く来たらフルスイングしてくれた。本当に貴重なホームランだった」と称賛しました。

そして16日開催の韓国との2戦目へ向けて「細かいミスもあったので徹底させて、いい終わり方をしたい」と意気込みを表しました。