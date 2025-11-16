「なんか気になる」が恋に変わる。好きな男性の心を惹きつける“コツ”
好きな人に気づいてもらいたくて、つい頑張りすぎてしまうこと、誰にでもあるはず。でも、男性の恋心を動かすのは「頑張り」よりも“さりげなさ”なんです。そこで今回は、好きな男性の心を惹きつける“コツ”を紹介します。
無理に距離を詰めず、“自然な距離感”をキープする
好きな人ができると、話しかけたりアピールしたりと積極的になりがち。でも、恋が芽生える瞬間って、実はさりげない瞬間であることが多いもの。笑顔で軽く会釈する、さりげなく目を合わせるなど、自然な振る舞いが「なんか気になる」と感じさせるきっかけになります。
「聞き上手」ではなく「リアクション上手」になる
聞き上手な女性はモテると言われますが、男性が本当に惹かれるのは“話していて楽しい女性”。「へぇ、そうなんだ！」と目を輝かせたり、「それ面白いね」と笑うことで、相手は自分を受け入れてもらえたような安心感を覚えます。リアクションを通して“あなたといると気分がいい”と思わせるのがコツです。
相手に依存せず「自分の時間」を楽しむ
恋が始まると、相手のことばかり考えてしまうもの。でも男性が惹かれるのは、恋愛以外にも楽しみを持っている女性です。仕事や趣味、友達との時間を大切にしている姿は、「彼女って素敵だな」と思わせる最大のきっかけになります。
好きな人の心を動かすのは駆け引きではありません。無理して印象づけようとしなくても、自然体のあなたが放つ柔らかい空気感で、好きな男性の心を惹きつけていきましょう。
