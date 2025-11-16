日常会話で見抜ける。不倫しやすい男性の「特徴」３つ
「優しいし誠実そうだから大丈夫」--そう思っていたのに、まさかの裏切り…なんて話、実は珍しくありません。浮気や不倫に走る男性には、やっぱりそれなりの“共通点”があるんです。そこで今回は、日常のちょっとした言動から見えてしまう不倫しやすい男性の「特徴」を紹介します。
結婚や家庭を軽く見ている
「結婚は形だけ」「家庭に縛られるのは嫌」なんて言葉を口にする男性、あなたの周りにもいませんか？ 結婚や家庭に対する価値観が曖昧な人ほど、不倫に対するハードルも低いもの。過去の家庭環境や恋愛観からも考え方が透けて見えるので、日常会話の中で彼の“結婚観”をさりげなく探っておきましょう。
自分の行動を正当化しがち
「だって誘われたから」「酔ってたから仕方ない」と言った言い訳をよくする男性は要注意。自分の行動を正当化しがちなタイプは、不倫のような重大なことでも「悪いのは俺じゃない」と平気で責任転嫁してしまうんです。日常の小さなトラブルへの対応を観察して、責任転嫁するタイプかどうかを確認しておきましょう。
常に“刺激”を求めている
安定した関係よりも、スリルや非日常を優先する男性は危険度高め。例えば「普通の恋愛は退屈」と言ったり、わざわざリスクを選ぶような発言が多いなら要注意です。仕事や遊びでも冒険的な選択を好むタイプは、その勢いのまま「禁断の恋」に足を踏み入れやすい傾向があります。
もちろん、今回の特徴に当てはまるからといって、必ず不倫するとは限りません。でも「彼のこの発言、ちょっと危ないかも…」と感じたなら、早めに心の準備をしておきましょうね。
