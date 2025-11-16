明治神宮大会高校の部

野球の明治神宮大会（神宮）は16日、高校の部2回戦で九州国際大付（九州）が山梨学院（関東）に6-5で9回逆転サヨナラ勝ちを飾った。敗れた山梨学院にすれば、勝利まで“あと1球”の状況から暴投により一挙2点が入るという、まさかの幕切れだった。

5-4とリードした山梨学院は9回から来秋ドラフト1位候補右腕・菰田陽生（2年）を送り、2死満塁のピンチを作った。それでもカウント1-2と追い込み、勝利まであと1球。ところが、次の球が捕手の手前でバウンド。大きく後方に逸れ、追いかけた捕手がベンチに突っ込みながらボールを拾った。暴投の時点で1人が生還し、審判団の協議で三塁に進んでいた二塁走者のテイクワンベースも認められた。

1球で逆転サヨナラが成立する形となり、球場は騒然。九州国際大付のナインは歓喜し、山梨学院のナインは呆然とした様子だった。山梨学院のベンチからは審判に確認が行われたが、結果は変わらなかった。試合後、山梨学院の吉田洸二監督は「（捕手が）ボールを離した後に体がベンチに入ったように見えたが、審判の方はボールと一緒に（体が）ベンチに入ったとおっしゃられた」と説明の内容を明かした。

指揮官は「ジャッジはどうこうじゃなく、原因を作ったのは私たち」と判定を受け入れ、さらに「野球の神様はちゃんと『ここを直さないと日本一にはなれませんよ』と、一番わかりやすく（伝えてくれた）。今日ミスした選手はこの冬、頑張ってもらいたい」とミスが目立った試合を振り返り、選手に奮起を促した。

粘り強く勝った九州国際大付は4強入り。準決勝で花巻東（東北）と対戦する。



（THE ANSWER編集部）