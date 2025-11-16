エステバンは今季からチェルシーでプレーしている

ブラジル代表は現地時間11月15日、セネガルと親善試合を行い、2-0で勝利した。

1得点を挙げた18歳FWエステバンについて、カルロ・アンチェロッティ監督は「彼がいれば、ブラジルの未来は安泰」と語っている。米放送局「CNN」ブラジル版が伝えている。

今季からイングランド・プレミアリーグのチェルシーで活躍するエステバンは、右サイドハーフで先発。前半28分に左足のシュートで先制ゴールをマークした。後半38分に交代するまで攻撃の中心として活躍した。

ブラジル史上初の外国人監督となったイタリア人の名将は「右サイドでのプレーが多いが、信じられないほどの才能を持っている。これほど若い選手にここまでの才能があるのは驚きだ。彼は非常に正確で鋭いフィニッシュを持っています。彼がいれば、ブラジルの未来は安泰だ」と述べたという。

さらに「彼は実年齢には見えないほど成熟している。もちろん改善できる点もあるが、それは才能の問題ではない。なぜなら、彼には才能があるからだ。重要なのは、彼が今の自分に満足していないことだ。将来、もっと良くなれるはずだ」と、今後の成長にも期待を寄せた。

世界的名将も絶賛する「サッカー王国」の“神童”は、どこまで成長することになるのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）