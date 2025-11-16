第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが、兵庫県の有馬温泉で企業向けトークショーを行いました。自身の公式ブログでは、道中の新幹線で楽しんだお弁当の数々を写真と共に公開しています。



この日、花田さんは「今日は移動で1日の大半を過ごします」と書き出し、「東北新幹線からの東海道新幹線」で兵庫へ。車内では、銀だら弁当を楽しんだことを写真付きで紹介しました。







「この銀だら弁当美味しかったです」と満足げな様子。同行した妻は栗おこわを選んだことも明かしています。







帰路では、「お土産にいただいた有馬グランドホテルのお弁当を食べながら帰ってきました」とお弁当を堪能する姿を披露。「具沢山で大変美味しゅうございました」と感謝の言葉を綴っています。







デザートには「スジャータのバニラアイス」を選んだことも紹介。「新幹線に乗ったらこれは外せない」と、旅の定番の楽しみ方も明かしました。









花田さんは夜には無事東京へ帰京したことをブログで報告。充実した一日の様子を、美味しそうなお弁当の写真とともに伝えています。







この投稿に、「新幹線の車内で、食べるお弁当は、格別ですね」「旅情を感じますね〜美味しいお弁当を食べると、気合が入りますよね」「疲れも吹っ飛ぶめっちゃ豪華なお弁当ですね」「デザートはスジャーターのアイス美味しそう」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】