ブランドUSAは、「トラベルウィーク UK＆ヨーロッパ2025」を10月20日から23日までロンドンで開催した。

今年で7回目を迎える同イベントでは、米国各地の観光局や旅行関連団体をはじめ、欧州を中心とする20か国から主要な旅行会社やメディア関係者など約900名が集まり、商談ミーティングやリーダーシップセッション、業界トレンドに関する教育プログラムなどを開催した。

同社はイベント内で、新規の一般消費者向けのグローバル広告キャンペーンやデジタル・プラットフォームとして「アメリカ・ザ・ビューティフル（America the Beautiful）」の概要を発表した。サッカーワールドカップ、建国250周年記念事業「アメリカ250」、ルート66制定100周年など大型イベントが多く開催される2026年に向け、様々な活動に関する情報を一本化する。

あわせて人工知能を用いた多言語の公式サイトを公開し、興味に応じた提案や地図、旅程作成ツールで計画を支援し、主要都市から周辺地域への周遊を促す設計とした。日本を含む9つの主要市場に向け、コネクテッドテレビ、動画配信、屋外、デジタル、交流サイトで展開し、自然滞在や家族旅行、高価格帯の体験、アートや文化への没入を志向する層を狙うという。

次回はインドで2026年1月18日から23日まで、南米で同年3月16日から20日まで開催する予定。