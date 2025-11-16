トッテナムMFサールが代表戦で負傷交代…ノース・ロンドン・ダービー欠場の可能性

トッテナム・ホットスパーに所属するセネガル代表MFパペ・マタル・サールの状態に注目が集まっている。15日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。



セネガル代表は15日に国際親善試合でブラジル代表と対戦し、エステヴァンとカゼミーロにゴールを許して0−2で敗れた。この試合に先発出場していたサールだが、49分に負傷交代を余儀なくされていた。



現時点で負傷したサールの状態は明らかになっておらず、23日に行われるプレミアリーグ第12節でアーセナルとの“ノース・ロンドン・ダービー”を控えているトッテナム・ホットスパーにとって、同選手が離脱することになれば痛手になりそうだ。



なお、同試合ではブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）も負傷交代となっており、“ノース・ロンドン・ダービー”に出場できるかが不透明となっている。