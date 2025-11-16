「珍しい！！」宇垣美里、美脚ショットに反響「撃ち抜かれる美しさ」「綺麗でスタイルよく見えてめっちゃかわいい」
フリーアナウンサー・宇垣美里さんのマネージャーによるInstagramアカウントは11月13日に投稿を更新。宇垣さんの美脚が際立つ写真を披露しました。
【写真】宇垣美里の美脚あらわな姿
コメントでは「超可愛い」「とてもお綺麗です！！」「チラッと見える足も美しくてキレイ」「全部最高です」「宇垣ちゃんが脚出ししてるの珍しい！！」「綺麗でスタイルよく見えてめっちゃかわいい」「撃ち抜かれる美しさ」「白も似合っていて、可愛くて綺麗でうっとりしました」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「とてもお綺麗です！！」同アカウントは「『週刊現代』まだまだ発売中です！」とつづり、6枚の写真を載せています。宇垣さんが真っ白の空間で、大きなサイズの白いシャツを着用した姿を披露。ブラウンのブーツがアクセントとなり、目を引くコーディネートです。シャツからは美脚がすらっと伸びていて、抜群のスタイルがより際立っています。
「とにかく可愛いし めっちゃ綺麗」11日には「『週刊現代表』表紙・中面インタビューに掲載されています！」と、朱色のワンピース姿の宇垣さんを披露していた同アカウント。この投稿には「とにかく可愛いし めっちゃ綺麗」「光り輝く美しさ」というコメントが寄せられています。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
