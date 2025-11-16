【高校野球】第９８回選抜高校野球大会「２１世紀枠」 都道府県連盟が推薦する候補校を発表 宮崎の延岡は２年連続の選出 埼玉の上尾・東京の桜美林・奈良の郡山などの名門校も候補に
日本高等学校野球連盟は、来年３月に行われる「第９８回選抜高校野球大会」における「２１世紀枠」での出場校を選考するうえで、対象となる各都道府県連盟が推薦する１１月１４日現在での候補校（各都道府県１校）を発表しました。
候補校として発表されたのは、「推薦校なし」と発表した大分と、各地区の推薦校と同じタイミングで発表される北海道を除く各都府県の推薦校４５校。
２年連続で推薦されたのは、宮崎の県立延岡高校ただ１校。公立高校を中心に、甲子園に一度も出場したことがない学校が推薦校に選ばれる中で、かつて甲子園を沸かせた埼玉の上尾高校や東京の桜美林高校、奈良の郡山高校といった名門も候補校に推薦されました。
来年の１月３０日、各地区で推薦された９つの候補校を対象に、２１世紀枠選考委員会によって、代表校２校が決定します。
▼２１世紀枠・各都道府県推薦校（各都道府県大会成績）
北海道 １２月１２日発表
青森 青森明の星 ベスト１６
岩手 県立高田 ベスト８
秋田 県立秋田南 ベスト８
山形 県立米沢鶴城 ベスト８
宮城 県名取北 ベスト４
福島 県立いわき湯本 ベスト８
茨城 茨城 ベスト４
栃木 幸福の科学 ベスト４
群馬 高崎市立高崎経済大付 ベスト８
埼玉 県立上尾 ベスト４
山梨 県立甲府工 準優勝
千葉 県立国分 ベスト１６
東京 桜美林 ベスト４
神奈川 川崎市立橘 ベスト８
長野 県諏訪清陵 ベスト４
新潟 県立六日町 ベスト８
富山 高岡第一 準優勝
石川 県立小松商 ベスト８
福井 県立若狭 準優勝
静岡 浜松日体 ベスト４
愛知 誠信 ベスト８
岐阜 県立中津商 ベスト８
三重 県立四日市 ベスト４
滋賀 県立能登川 ベスト８
京都 府立福知山 ベスト８
奈良 県立郡山 ベスト４
和歌山 県立日高中津 ベスト４
大阪 府立生野 ベスト１６
兵庫 神戸市立六甲アイランド ベスト８
岡山 県立笠岡商 ベスト８
鳥取 県立鳥取東 ベスト８
広島 県立三次 ベスト１６
島根 県立松江工 ベスト８
山口 県鴻城 ベスト４
香川 県立香川中央 ベスト８
愛媛 県立新居浜西 ベスト１６
徳島 県立小松島 ベスト８
高知 県立高知農 ベスト８
福岡 久留米市立久留米商 ベスト４
佐賀 県立神埼 ベスト４
長崎 県立長崎西 準優勝
熊本 熊本学園大付 ベスト１６
大分 推薦校なし
宮崎 県立延岡 ベスト１６
鹿児島 県立徳之島 ベスト４
沖縄 県立名護 ベスト８