【高校野球】第９８回選抜高校野球大会「２１世紀枠」　都道府県連盟が推薦する候補校を発表　宮崎の延岡は２年連続の選出　埼玉の上尾・東京の桜美林・奈良の郡山などの名門校も候補に

日本高等学校野球連盟は、来年３月に行われる「第９８回選抜高校野球大会」における「２１世紀枠」での出場校を選考するうえで、対象となる各都道府県連盟が推薦する１１月１４日現在での候補校（各都道府県１校）を発表しました。



候補校として発表されたのは、「推薦校なし」と発表した大分と、各地区の推薦校と同じタイミングで発表される北海道を除く各都府県の推薦校４５校。



２年連続で推薦されたのは、宮崎の県立延岡高校ただ１校。公立高校を中心に、甲子園に一度も出場したことがない学校が推薦校に選ばれる中で、かつて甲子園を沸かせた埼玉の上尾高校や東京の桜美林高校、奈良の郡山高校といった名門も候補校に推薦されました。





２１世紀枠は、この後１２月１２日までに全国９つに分かれた各地区（北海道、東北、関東、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州）ごとに選考が行われて、各地区の推薦校が決定。来年の１月３０日、各地区で推薦された９つの候補校を対象に、２１世紀枠選考委員会によって、代表校２校が決定します。▼２１世紀枠・各都道府県推薦校（各都道府県大会成績）北海道 １２月１２日発表青森 青森明の星 ベスト１６岩手 県立高田 ベスト８秋田 県立秋田南 ベスト８山形 県立米沢鶴城 ベスト８宮城 県名取北 ベスト４福島 県立いわき湯本 ベスト８茨城 茨城 ベスト４栃木 幸福の科学 ベスト４群馬 高崎市立高崎経済大付 ベスト８埼玉 県立上尾 ベスト４山梨 県立甲府工 準優勝千葉 県立国分 ベスト１６東京 桜美林 ベスト４神奈川 川崎市立橘 ベスト８長野 県諏訪清陵 ベスト４新潟 県立六日町 ベスト８富山 高岡第一 準優勝石川 県立小松商 ベスト８福井 県立若狭 準優勝静岡 浜松日体 ベスト４愛知 誠信 ベスト８岐阜 県立中津商 ベスト８三重 県立四日市 ベスト４滋賀 県立能登川 ベスト８京都 府立福知山 ベスト８奈良 県立郡山 ベスト４和歌山 県立日高中津 ベスト４大阪 府立生野 ベスト１６兵庫 神戸市立六甲アイランド ベスト８岡山 県立笠岡商 ベスト８鳥取 県立鳥取東 ベスト８広島 県立三次 ベスト１６島根 県立松江工 ベスト８山口 県鴻城 ベスト４香川 県立香川中央 ベスト８愛媛 県立新居浜西 ベスト１６徳島 県立小松島 ベスト８高知 県立高知農 ベスト８福岡 久留米市立久留米商 ベスト４佐賀 県立神埼 ベスト４長崎 県立長崎西 準優勝熊本 熊本学園大付 ベスト１６大分 推薦校なし宮崎 県立延岡 ベスト１６鹿児島 県立徳之島 ベスト４沖縄 県立名護 ベスト８