¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¡£³£°Ç¯¸å¤âà¤ÉÆÍ¤¹ç¤¤¤ÎÌ¡ºÍáÀÀ¤¦¡Ö£·£¹ºÐ¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤óÆ±»Î¤¬¥Ð¥·¥ó¥Ð¥·¥ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡×¤Î¥¿¥«¡Ê£´£¹¡Ë¤È¥È¥·¡Ê£´£¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡Ø¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¤Î¾Æ¤½¤Ð¡ß¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡Ù¾Æ¤½¤Ð¤Ï¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¡ª¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¡¢¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡£¥È¥·¤¬¡ÖÀ¸³¶¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÅìÍÎ¿å»º¼èÄùÌò¡¦»³粼ÈþÌÀ»á¤â¡ÖÀÖ¤¤¤¤Ä¤Í¤ÏÉðÅÄ¡ÊÅ´Ìð¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¾Æ¤½¤Ð¤Ï¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤µ¤ó¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¥¿¥«¤â¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¤¬ÎÙ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¥³¥¹¥Ñ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ëÌ£¡£¤¦¤Á¤Î»Ò¤â¿Æ¤â¹¥¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤Ïº£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£°¼þÇ¯¡£¥¿¥«¤¬¡ÖËÍ¤ÎÂÎ·¿¤ÏÂÀ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ü¤ó¤À¤ê¡£ÊÑ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥È¥·¤µ¤ó¤ÎÈ±·¿¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤«¤éË·¼çÆ¬¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥È¥·¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¤Ï¤Á¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¡¢£³Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤³¤ÎË·¼ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡Ê¥¿¥«¤¬¡ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤ÇµÕ¤ËËÍ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥«¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥¤¥Ä¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¡£ËÜÌ¾¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤¤¡¢¥È¥·¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î»þ¤Ï¥¿¥«¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Î±ü¤µ¤ó¤â³ØÀ¸»þÂå¤«¤é°ì½ï¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¥¿¥«¤Î¤³¤È¤òËÜÌ¾¤Î¡ËÎëÌÚ¤¯¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¡£ËÍ¤Î»Ò¶¡¤â¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¡ËÎëÌÚ¤¯¤ó½Ð¤Æ¤ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é£³£°Ç¯¸å¤â¡¢¥È¥·¤¬¡Ö¡Êº£¤Ï¡ËÆ¬¥Ð¥·¥ó¥Ð¥·¥óÃ¡¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢£³£°Ç¯¸å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¤â¤Ã¤È¥¦¥±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡££·£¹ºÐ¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤óÆ±»Î¤¬¥Ð¥·¥ó¥Ð¥·¥ó¡£Âç¾Ð¤¤¤µ¤ì¤ë¤«°ú¤«¤ì¤ë¤«¤Î¤É¤Ã¤Á¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¿¥«¤â¡Ö¤ÉÆÍ¤¹ç¤¤¤ÎÌ¡ºÍ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£