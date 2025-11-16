米ジョージア州で、推計9億8000万ドル（約1500億円）の当たりくじが販売された/Nam Y. Huh/AP

（CNN）米ジョージア州で14日、米高額宝くじ「メガミリオン」の推計9億8000万ドル（約1500億円）の当たりくじ1枚が出た。同州宝くじ当局によると、今回の当選額はメガミリオン史上8番目の高額当選となる。

当選チケットは、「1」「8」「11」「12」「57」とメガボール「7」のすべての番号が一致した。

今回の当選で、6月以来続いていた40回連続の当選者なしに終止符が打たれた。前回の抽選ではバージニア州の当選者が3億4800万ドルを獲得している。

当選者は、9億8000万ドルを30年にわたり分割で受け取るか、4億5220万ドルを一括で受け取るかを選択できる。いずれの金額も税引き前。

当選した宝くじは、アトランタの南西約64キロに位置するニューナン市のスーパーマーケットで販売された。同店はジャックポットを出した販売店として5万ドルの報奨金を受け取る。

同州宝くじ当局のグレッチェン・コービン最高経営責任者（CEO）は声明で、「州史上最大の当選者を祝福できることを大変うれしく思う」と述べた。

ジョージア州の州法では、25万ドル以上の当選者は、書面で情報の機密保持を申請すれば匿名を維持できる。

今回の当選金は、4月のルール改定後では最高額となる。この改定では、チケット価格が5ドルに引き上げられたほか、ジャックポットの開始額が5000万ドルに増額された。ジャックポットの当選確率は2億9000万分の1となった。

メガミリオンズ史上の最高額は16億ドルで、2023年8月にフロリダ州で販売されたチケット1枚が獲得している。