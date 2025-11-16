ガールズグループAFTERSCHOOL（アフタースクール）出身で女優のNana（ナナ＝34）が、ソウル郊外の自宅で強盗被害に遭った。凶器を持った犯人が15日、Nanaの自宅に侵入し、在宅していた本人と母親が、犯人を抑えた過程で負傷した。複数の韓国メディアが伝えている。

報道によると、九里（クリ）警察署は15日「Nanaの京畿道九里（キョンギド・クリ）市の自宅に侵入した30代の男を逮捕し、特殊強盗未遂の容疑で調べている」と発表した。男は同日午前6時ころ、Nanaの自宅の高級マンションに凶器を持って侵入し、威嚇して金を要求した容疑を受けている。

家にはNanaと母親が一緒にいて、2人は男ともみ合いの末に制圧した後、警察に通報したという。

韓国メディア「スポTVニュース」は当初「Nanaと母親はどちらも大きな負傷をしていない」と伝えたが、約5時間後に「母親の状況は深刻、親子ともに治療が必要」のタイトルで記事を更新。Nanaの所属事務所が「強盗がNanaの自宅に凶器を持って侵入し、親子ともに重大な危害を受けた。非常に危険な状況だった」と事件を説明したと報じた。

特に母親は深刻な負傷で一時意識を失ったという。同事務所は「Nanaも負傷をした。現在、2人とも治療と絶対安静が必要な状態」と明らかにした。