タレント、テレビプロデューサーのデーブ・スペクターが16日、TBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。個人的に面会した印象も含めて小泉進次郎防衛相についてコメントした。

進次郎氏は12日の参院予算委員会で、安全保障関連3文書の改定と、防衛費と関連経費を合わせ国内総生産（GDP）比2％の増額を、前倒しで目指す政府目標の意義について、カンペなどをほとんど見ずに答弁。質問した国民民主党の榛葉賀津也幹事長から「大臣、なかなか力強いね。いいよ」となどと評価され、進次郎氏は笑顔で応じていた。榛葉氏は14日の定例会見でも進次郎氏「覚醒した感があるね」と評価していた。

MC爆笑問題田中裕二から「進次郎氏が国会答弁で“覚醒”した」との評価を受けていることについて問われたデーブ氏「まさにいろんな貫禄が出てきてですね。土曜日（15日）ですか、お会いしたんですけど」と進次郎氏との面会を告白。「世間話、長い時間やっていたら、カンペ出てなかったです」と話してスタジオは笑いに包まれた。

さらに「で、米国の財務長官のスコット・ベッセントさんとどういう話をしたとか…スカジャンの話になって、横須賀のスカとか、その話を熱心にしていた。やっぱり人に好かれるということを前提ですごくいいと思うんです。もともと大臣、って官僚や政府の象徴であって、専門家はいろいろ情報提供してくれる、それには見事にハマってるし、今言った選挙区そのものが（米国）軍と関係がありますから、すごいフィットしていると思いました」と防衛相についての持論を語った。