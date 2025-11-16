上沼恵美子（70）が16日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」で、復帰したダウンタウン松本人志（62）にエールを送った。

地上波テレビからYouTubeへと軸足を移していった上沼は「テレビはやっぱりすごいと思う。好きな人だけでなく、興味のない人も見てくれますから。YouTubeは好きな人が見てくれるんですが、それがかえって物足りなくなったんです。一時はYouTubeをやめようかと思いました。でも、そこを乗り越えると、楽しくなった」と自身の体験を打ち明けた。

上沼は動画配信サービス「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）の加入者が50万人を突破したとの報道について「50万人！ すばらしいです。最初は寂しいかもしれないけど、継続は力と言いますし、乗り越えていってほしいです」と熱く語った。

また共演の月亭方正（57）は「本当のところ、僕には（ダウンタウンプラス）出演の声が来てません。1年ぐらい前に会ったのが最後です。松本さんは天才なので心配してませんが、落語もお好きなので、落語にも取り組んでほしいなあと」と話すと、上沼から「（落語の世界で）自分が先輩になりたいんやな？」とツッコまれた。方正はあわてて「違いますよ」と否定していた。