「今日好き」榊原樹里、美ウエストのぞくディズニーコーデ披露「セクシーで可愛い」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2025/11/16】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里が11月14日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを訪れた際のコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、レーストップスからウエストちらり
榊原は、いくつかの絵文字を添えて、東京ディズニーシーでの写真を投稿。ミニーマウスのファンキャップを被り、黒のレーストップスにデニムのジャケットを羽織ったスタイルを披露した。トップスの裾からは、ほっそりとしたウエストラインがのぞいている。
この投稿にファンからは「セクシーで可愛い」「ウエストラインが綺麗すぎる」「夜景との相性抜群」「スタイル良すぎて羨ましい」「一緒に行きたい」「お姫様降臨」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女、レーストップスからウエストちらり
◆榊原樹里、夜の東京ディズニーシー満喫
榊原は、いくつかの絵文字を添えて、東京ディズニーシーでの写真を投稿。ミニーマウスのファンキャップを被り、黒のレーストップスにデニムのジャケットを羽織ったスタイルを披露した。トップスの裾からは、ほっそりとしたウエストラインがのぞいている。
◆榊原樹里の投稿に反響
この投稿にファンからは「セクシーで可愛い」「ウエストラインが綺麗すぎる」「夜景との相性抜群」「スタイル良すぎて羨ましい」「一緒に行きたい」「お姫様降臨」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】