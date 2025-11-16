ミセス大森元貴、岡田准一との公開やり取りに反響相次ぐ「お互いファン状態でほっこり」「オタク化してて可愛い」
【モデルプレス＝2025/11/16】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が11月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の岡田准一とのやりとりを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】岡田准一主演「イクサガミ」迫力満載の予告
11月14日、大森は「イクサガミおもちろい」と岡田が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める現在配信中のNetflixシリーズ「イクサガミ」（全6話）を絶賛した。すると同作の主演を務める岡田は「ありがとうございます」と感謝し「今日1日ミセスしか聴かない！大好き」と大森の投稿を引用しながらMrs. GREEN APPLEの音楽が好きだとコメント。これを受け、大森は「岡田さあああああああん！！！」と岡田の投稿を引用する形で歓喜していた。
この投稿には「本人に届いてる」「お互いファン状態でほっこり」「相思相愛」「もっくんがオタク化してて可愛い」「やりとりが愛おしい」といった声が寄せられている。
原作は、時代小説家・今村翔吾が武士の時代の終焉を迎えた明治を舞台に描き、“最高のエンタメ時代小説”とも各界から称される同名小説「イクサガミ」シリーズ。プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田が、「人斬り刻舟」の異名を持つ主人公・嵯峨愁二郎を演じ、生と死が交錯する壮絶なバトルを展開する。（modelpress編集部）
◆大森元貴「イクサガミおもちろい」投稿に岡田准一が反応
◆大森元貴と岡田准一のやりとりに反響
◆岡田准一主演「イクサガミ」
