少ない単語で“おやつ中の失敗”を表現→1歳児のひとことに2万いいね「尊すぎる」【ママリ】

ロールケーキをおしりでつぶしてしまった1歳→必死のワードセンスに2.2万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ゆ子☺︎1y(R5.8)🎀(@yo_da_bf16)さんの投稿です。ゆ子☺︎1yさんの娘さんがおやつを食べ終えたあと、空になったお皿をキッチンへ返しに来てくれたそうです。すると、お皿を持ってきた娘さんが、困った顔で一言を放ちました。それが悶絶級のかわいさだと話題になっています。

PIXTA

2歳目前赤ちゃんがおやつの皿返しに来たついでに「落としたロールケーキの上に座ってしまいました」て教えてくれたんだけど知ってる単語が少ない結果出てきた言葉が「オチリケーキ…🥺」でかわいすぎた…

語彙が少ない中でも、お母さんに一生懸命に状況を伝えようとして出てきたのが「オチリケーキ」という言葉。落としたロールケーキの上に座ってしまったというハプニングに、本人もびっくりしたことでしょう。想像するとかわいすぎます。



「オチリ」の破壊力でX民の心をわしづかみにしました。純粋な言葉選びに感動です！「オチリケーキ」は、何度でも読みたくなるほどのかわいいワードですよね。ほっこり癒やされる投稿でした。

わかりすぎ…赤ちゃんの神写真が「人に見せられない」理由に8.8万いいね

サメちゃん☺︎@2m🦖🦈💨(@shark_kutakuta)さんの投稿です。子どものかわいい瞬間は、たくさん写真に残したいですよね！しかし、最高の笑顔が撮れたはずなのに「これは人に見せられない…」となった経験はありませんか？



サメちゃん☺︎@2m🦖🦈💨さんの投稿した、多くの親が「うちも！」と頷くであろう切実な理由がこちらです。

PIXTA

夫がパンツ一枚でベビと触れ合うせいで、最高のベビの笑顔が撮れても必ずパンツの男が写り込んでる

せっかく撮れた赤ちゃんの最高の笑顔だったのに、その背景には高確率で「パンツ一丁の夫」が写り込んでいる…！ これでは、かわいい写真を家族や友人にシェアしたくても、ためらってしまいますよね。家にいる時のリラックススタイルとはいえ、写真に写り込むとなると話は別です。

PIXTA

この投稿には8.8万件を超える「いいね」が集まり、「めちゃくちゃわかります！」「うちもこれです」「他人事じゃない…！」といった共感の声が殺到。さらに「すまないと思っている」「耳が痛い😇」といったパパたちからの(反省？)コメントも寄せられました。



他にも「背景に散らかった部屋が…」「自分のすっぴんが…」など、子どものベストショットが”お蔵入り”になる理由はさまざまあるようです。子どもの表情だけに集中していると、背景に思わぬものが写り込んでいることも。これもまた、子育て中の微笑ましい(？)あるあるなのかもしれませんね。

3歳息子「ママいつも…」夫をまねた声掛けに2万いいね

morning(@morning13562733)さんが投稿したあるエピソードです。子どもは親の姿を見て成長すると、よく聞きますよね。子どもにとって、家庭は一番身近な社会。子どもは家の中でも、たくさんのことを学んでいるのでしょう。



ある日、夫の声かけを真似してきた息子に、投稿者・morningさんは驚きを隠せませんでした。

PIXTA

夫は毎日私に「いつも家事育児ありがとう。お疲れ様。大好きだよ」と労ってくれるのだが、つい先日3歳息子が夫と全く同じ口調で私に「ママいつもありがとう。お疲れ様。大好きだよ」と言ってきた。子供は夫婦のやり取りをよく見てるんだなと感心した。

夫の声のかけ方も、とても素敵ですね。そして驚くことに、息子も同じようなことを言うとは、すばらしい観察力です。相手が何かしてくれたら、感謝を伝えることはとても大切。それは、家族ももちろん同じです。



この投稿に「夫婦の愛情が伝わっている証拠」「親の関係が良好だと素直な子が育つ」などのリプライが寄せられました。子は親の鏡とはよく言ったものです。皆さんはパートナーへきちんと言葉を伝えていますか？

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）