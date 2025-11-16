レクサス新「最上級コンパクトカー」登場！ ちいさなボディに「“1人乗り”超豪華インテリア」採用！ “完全自動運転”で都市部の移動もヨユーの「LSマイクロコンセプト」って？
快適なラストワンマイル体験
2025年10月29日、レクサスは新たなコンセプトカー「LEXUS LS Micro Concept（レクサス LS マイクロ コンセプト）」を「ジャパンモビリティショー2025」のプレスデーにて初公開しました。
このモデルは同日ジャパンモビリティショー2025の会場で、レクサスは未来の高級車に対する新たな提案を示したうちの1台です。
レクサスは創業以来、プロダクトとライフスタイル体験の融合を追求してきたブランドです。
36年間にわたりさまざまな挑戦を続ける一方で、唯一無二の存在であり続けてきました。
同ブランドが様々な車種を展開してきたなかで、フラッグシップモデルの1つとして、エグゼクティブセダンの象徴であったのがLSです。しかし、そのLSが今回1989年の誕生以来、大きな変化を迎えます。
まず知っておきたいのは、LSという名前の意味が根本から変わったことです。1989年の登場以来、LSは「ラグジュアリー・セダン」の頭文字として親しまれてきました。
しかし今回のジャパンモビリティショーを機に、「Luxury Space（ラグジュアリー・スペース）」と再定義されました。
そして豪華なラウンジのような6輪ミニバン「LS Concept（LSコンセプト）」や、スポーティな外観と広々とした内装空間を両立させた「LS Coupe Concept（LSクーペコンセプト）」と共に発表されたのが、LS Micro Conceptです。
LS Micro Conceptは究極のパーソナルモビリティとして、他のLSよりもコンパクトなボディを採用し、前2輪、後1輪の3輪構成で、都市のあらゆる道をスムーズに移動できるよう設計されています。
用途としては他のLS Conceptで街中を移動した後に乗り換え、目的地までの「ラストワンマイル」を走ることを想定しています。
座席は1人用で、まるでファーストクラスのような贅沢なチェアが用意されています。さらに特筆すべき点は、完全自動運転であることです。
見る限り、ハンドルもアクセルもブレーキペダルも存在しません。このクルマは、移動時間のストレスをゼロにする、究極のソリューションと言えます。
パワートレインの詳細は公開されていませんが、静かでスムーズな電気モーター（EV）が想定されていると考えられます。
LS Micro Conceptは、あくまで未来を示すコンセプトカーであり、現時点で価格は設定されていません。
都市間の移動は豪華な6輪のLS Conceptで行い、細かな移動はLS Micro Conceptで完結する。
レクサスは、もはや自動車の形にこだわるのではなく、人々の生活を豊かにする体験そのものを提供しているのです。