トヨタ新「ハイエース」世界初公開に大反響！「ついに新型来るか」と“21年ぶり全面刷新!?”に期待の声多数！ 大きさ違う2種類の「カクカクボディ」や“複数パワトレ”採用!? 次世代「働くクルマ」に熱視線！