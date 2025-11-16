Mrs． GREEN APPLEが約9年ぶりに「プレミアＭelodiX！」に出演！プライベートトークを披露！
テレ東にて、毎週月曜深夜2時50分より放送中の南海キャンディーズがMCを務める音楽番組「プレミアMelodiX!」。
11月17日の放送にて、今年デビュー10周年を迎えた3人組バンドMrs. GREEN APPLEが約9年ぶりに出演することが決定しました！今回の出演は、Mrs. GREEN APPLEがフェーズ2になってから初めての登場となり、ファンにとって極めて貴重な機会となります。
【動画】豪華アーティストが毎週登場し貴重なスタジオライブを披露！「プレミアMelodiX!」
★注目ポイント★
1．約9年ぶりの出演！貴重なトーク＆パフォーマンス
・Mrs. GREEN APPLEが『プレミアMelodiX!』に出演するのは、実に約9年ぶりとなります。
・今回の出演は、フェーズ2になってから同番組では初となり、今年デビュー10周年を迎えた活動への想いを語る、ファン必見の貴重な場となります。
2．南海キャンディーズとスペシャル・トーク！
・MCの南海キャンディーズ・山里亮太とMrs. GREEN APPLEは、番組外でも親交が深いことで知られています。
・今回のトークコーナーでは、そのプライベートでの仲の良さから生まれる、他では聞けない貴重な裏話や本音トークが飛び出します。10年の活動を振り返り、今だから話せる㊙トークや2日間で10万人を動員した野外ライブでの裏話なども！山里亮太が引き出す、彼らの素顔に注目です。
3．新曲「GOOD DAY」をフルコーラスで披露！
・Mrs. GREEN APPLEが、今年最後のリリース楽曲で、CMソングとしても大きな話題となっている最新曲をお届けします。
約9年という時を経て、Mrs. GREEN APPLEが、旧知の仲である南海キャンディーズを相手に、どのようなトークを繰り広げ、さらにどんなパフォーマンスを見せてくれるのか？現在の彼らの"今"を存分に感じられる貴重なOA、ぜひご期待ください！
≪番組概要≫
【タイトル】 プレミアMelodiX!
【放送日時】 11月17日（月）深夜2時56分〜
【放送局】 テレビ東京
【MC】 南海キャンディーズ(山里亮太、山崎静代)
【出演アーティスト】 Mrs. GREEN APPLE 他
【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶テレ東HP(ネットもテレ東)
【番組HP】
【公式SNS】
X：@tx_melodix
Instagram：@tx_melodix
TikTok：@tx_melodix_premium
【ハッシュタグ】 #MelodiX
