【W杯欧州予選】スペインが5連勝で本戦出場決定的 スイスも切符をほぼ獲得
サッカーワールドカップ欧州予選は現地時間15日に、グループB、C、E、H、Jの10試合が行われました。
グループBのスイスはスウェーデンに4-1で勝利し首位をキープ。次の最終節で2位・コソボと対戦、2チームは勝ち点差3、得失点差は11となっています。
E組ではスペインが4-0でジョージアに勝利し、グループリーグ5連勝。2位のトルコも勝利しましたが、スペインとトルコの勝ち点差は3、得失点差は14となり、スペインのW杯出場はほぼ決定となりました。
ヨーロッパの出場枠は「16」。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へ進み、2位の12チームはプレーオフに回ります。現在ワールドカップ出場を決めているのはD組フランス、K組イングランド、L組クロアチアの3チームとなっています。
【15日の欧州予選結果】
＜B組＞
コソボ2-0スロベニア
スイス4-1スウェーデン
＜C組＞
デンマーク2-2ベラルーシ
ギリシャ3-2スコットランド
＜E組＞
スペイン4-0ジョージア
トルコ2-0ブルガリア
＜H組＞
オーストリア2-0キプロス
ボスニア・ヘルツェゴビナ3-1ルーマニア
＜J組＞
カザフスタン1-1ベルギー
ウェールズ1-0リヒテンシュタイン