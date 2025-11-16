サッカーワールドカップ欧州予選は現地時間15日に、グループB、C、E、H、Jの10試合が行われました。

グループBのスイスはスウェーデンに4-1で勝利し首位をキープ。次の最終節で2位・コソボと対戦、2チームは勝ち点差3、得失点差は11となっています。

E組ではスペインが4-0でジョージアに勝利し、グループリーグ5連勝。2位のトルコも勝利しましたが、スペインとトルコの勝ち点差は3、得失点差は14となり、スペインのW杯出場はほぼ決定となりました。

ヨーロッパの出場枠は「16」。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へ進み、2位の12チームはプレーオフに回ります。

現在ワールドカップ出場を決めているのはD組フランス、K組イングランド、L組クロアチアの3チームとなっています。

【15日の欧州予選結果】

＜B組＞

コソボ2-0スロベニア

スイス4-1スウェーデン

＜C組＞

デンマーク2-2ベラルーシ

ギリシャ3-2スコットランド

＜E組＞

スペイン4-0ジョージア

トルコ2-0ブルガリア

＜H組＞

オーストリア2-0キプロス

ボスニア・ヘルツェゴビナ3-1ルーマニア

＜J組＞

カザフスタン1-1ベルギー

ウェールズ1-0リヒテンシュタイン