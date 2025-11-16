◇第105回全国高校ラグビー大会神奈川県予選 第1地区決勝 桐蔭学園 78―7 日大藤沢（2025年11月16日 ニッパツ三ツ沢球技場）

全国高校ラグビー大会2連覇中の桐蔭学園が日大藤沢から12トライを挙げて78―7（前半42―0）と大勝し、3大会連続23度目の花園出場を決めた。史上6校目（7度目）の3連覇を懸け、12月27日開幕の全国大会に臨む。

桐蔭学園は前半4分、高校日本代表候補のSO坪井（3年）のキックパスが右サイドのWTB鈴木（3年）へ渡り、サポートしたCTB古賀（2年）が右中間へ先制トライ。同8分に前回花園優勝メンバーで主将のHO堂園（3年）がタックラー2人をはじき飛ばすパワフルな突破でポスト右へ飛び込むと、12分にも古賀が力強いランで左中間へトライを決めた。

前半17分にはFB曽我（2年）のオフロードを受けた鈴木が右中間へグラウンディング。同22分にはWTB西本（3年）が左タッチ際を約40メートル走りきるなど、前半だけで6トライをマークした。後半にも6トライを加え、日大藤沢の反撃を1トライに抑えた。

今季の桐蔭学園は県新人戦で東海大相模と引き分けたものの、春の全国選抜大会では決勝で京都成章に36―0と快勝して優勝。サニックスワールドユースでは優勝した大阪桐蔭に、夏の全国7人制大会でも優勝した国学院栃木に敗れていた。