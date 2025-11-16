タレント・たむらけんじ（52）は16日、大阪・森ノ宮の商業施設「もりのみやキューズモール」で開かれたイベント「ちゃーズモール」に出演。フットサル大会やスポーツ、お笑いステージで盛り上げた。

今年は8日に初開催したあべのキューズモールで5万6000人を集客。「阿倍野と森ノ宮で5万人ぐらいだと思っていた。それが阿倍野だけで5万6000人」と目を細め、「森ノ宮も2万5000人が目標です」とオープニングでぶち上げた。キューズモールは兵庫・尼崎や大阪・箕面にもあり、「話があればいいですね。箕面は広いし。まあ、帰ってこられるんなら、（続けても）いいですね」と色気を見せた。

2年前、50歳の誕生日を機に拠点を米ロサンゼルスに移したが、2カ月に1度のペースで帰国しているという。昨年10月には自身がオーナーを務める「炭火焼肉たむら」が経営難であることを公表したが「一時期のヤバい時は脱してなんとか。人件費とか大変ですよ。頑張らんとしゃあないですけど」と明かした。9月には一般女性との結婚を発表。「きょう？アメリカに残してきました」と照れながら話した。

一方、ダウンタウン・松本人志（62）、浜田雅功（62）が立ち上げたインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の初回配信については「いや、まだ、見てないんですよ」と苦笑い。出演オファーについては「まあ、松本さんのあれですけど…」と言葉を濁したが、30年以上にわたる深い、熱い関係もあることからオファーがあれば、断る理由は見当たらないだろう。

ダウンタウンが新しい分野を手がけることについても言及。「こういうことができるのはダウンタウンさんだけ。新しい分野？間違いなく時代がそうなってきたということ。その先駆け」と指摘。さらに「あの人たちにしかできない。すべて開拓してきて、全部更地になった中で、もう1回開拓していくことができるのはダウンタウンの2人しかいない。松本さんだけでなく、浜田さんと2人しか」と締めくくった。