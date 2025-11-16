元バレーボール女子日本代表でスポーツキャスター・タレントの大林素子（58）が16日に放送されたフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。現役時代の厳しさを語った。

高校時代はバレーの強豪校・八王子実践高で活躍した大林。当時について、「“厳しい”とかも言っちゃいけない。だって人としゃべったらいけないみたいな時代」と回想。お笑いトリオ「ハナコ」の岡部大は「人としゃべっちゃいけない！？」と驚いた。

大林は「オリンピックとか行くと集中することが大事なので、“チャラチャラしてるな”って」と説明。「男子選手としゃべったらいけなくて、川合（俊一）さんと同じ時代に“男子バレーとしゃべるな”って。川合さんは川合さんで女子バレーの監督から“川合、お前はうちの女子の選手としゃべるな”って」と明かした。岡部は「目付けられてたんだ。アイドル的人気だったんですね」と笑った。

大林は「川合さんとしゃべってみたいしっていうのがあった」と振り返ったが、当時は川合とほとんど話したことがなかったという。「監督にバレたら何言われるか分からない。それくらいバレー100％でいろって時代」と語った。