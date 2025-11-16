市街地に現れたクマ対策として、警察官がライフル銃を使って駆除できるようになった１３日、実行部隊となる駆除チームの出動式が秋田県警本部で行われた。

緊急時、警察官が現場の判断で発砲できることから、自治体や住民からも歓迎の声が聞かれた。（夏目拓真、簗田明）

「クマの駆除にあたる最前線として、県民の安心安全を守り抜く強い信念で活動してほしい」。県警本部の玄関前で行われた出動式で、小林稔本部長はチームに選ばれた隊員らに訓示した。

駆除チームの名前は「熊駆除対応プロジェクトチーム」。現場指揮官とライフル銃を携行する機動隊員２人、関係機関との調整役の計４人で構成する。県内では県警機動隊員と他県警の応援隊員らで組織され、２班態勢で活動を行う。日中の活動が基本で、県内を巡回しながら、クマが出没した現場に駆けつける。改正された国家公安委員会規則が１３日に施行されて活動が可能となった。

９月から始まった「緊急銃猟」では発砲を判断するのが市町村長であるのに対して、駆除チームは緊急時に警察官職務執行法に基づき、現場の警察官が判断できる。市街地でクマが暴れて、ハンターが対応できない場合などが想定されている。

緊急銃猟に加え、警察官による駆除が可能となるなど、クマ対策が充実することに歓迎の声が聞かれる。

民家敷地の鶏小屋に出没したクマに対し、５日、県内４例目の「緊急銃猟」を行った能代市の斉藤滋宣市長は、「警察官による駆除は、猟友会が不在などで対応できない場合に派遣を検討させていただきたいと考えている」とコメントした。

クマの出没が相次いだ秋田市の千秋公園近くの商店街で書店を営む男性（４５）は、「商店街の周りでも、クマを見かけたり、フンが落ちていたりしたという話があり、すっかり人通りが減った。機動隊が来てくれたら頼もしいし、住民に被害が及ぶ前に対応してもらえたら助かる」と話した。

ツキノワグマの生態に詳しい県立大の星崎和彦教授は、「駆除の経験がない警察官は、猟友会から生態などを学びながら活動していくことが大切。警察の活動により、猟友会の負担軽減にもつながるはずだ」と話した。

県内では今年度、クマによる人身被害は６６人（死者４人を含む）に上っている。