54歳・渡辺満里奈「ばつっと切りました」 イメチェンヘアに反響「個性的」「モンチッチみたいなヘアスタイル」「若くて、チャーミング」
アイドルグループ・おニャン子クラブ出身のタレント・渡辺満里奈（54）が15日、自身のインスタグラムを更新。前髪をカットしたイメチェンヘアを披露した。
【写真】「個性的」「若くて、チャーミング」イメチェンヘアを披露した渡辺満里奈
「久しぶりに前髪をばつっと切りました 気持ちいいね！」とつづり、2枚の自撮りショットをアップ。これまでサイドに流すことが多かった前髪を、斜めに短くカットしている。
このイメチェンヘアにファンからは「かわいいです」「若くて、チャーミング」「どんなショートでも似合う」「個性的で素敵です！」「モンチッチみたいなヘアスタイル可愛いネ」「満里奈さんのショートヘア癖毛の私には憧れです」などの反響が寄せられている。
