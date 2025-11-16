LE SSERAFIMのHONG EUNCHAEを溺愛する村重杏奈が、彼女への並外れた愛情を明かし、推しのために「いくらでもお金を落とせる」と宣言した。

【映像】村重杏奈が激推しするかわいすぎるアイドル

2025年11月15日（土）、特別番組『Grats on LE SSERAFIM -Road to TOKYO DOME-』が放送。2022年にデビューした韓国の5人組ガールズグループ、LE SSERAFIMが世界18以上の都市を回る初のワールドツアーのアンコール公演として、11月18日、19日に初めて東京ドームのステージに立つ魅力を、大ファンである村重杏奈とトレンディエンジェル斎藤司の2人が語り尽くす内容となっている。

番組内では、LE SSERAFIMの末っ子メンバーであるEUNCHAE(19)の話題になると、村重は「15歳でデビューで（当時）高1とかなんですと」と説明。あまりの若さに斎藤が「どういうことなんだろうね」と驚くなか、村重は「やばいですよ。私最初は年上なのかなって思ってたんですけど、高1って聞いて、高1？みたいな」と、EUNCHAEの大人びた印象について語った。

続けて村重は、EUNCHAEが見せてくれる顔はあまりにも大人びているが、「裏側はいっぱいモグモグ食べてたりとかして」「めっちゃ高1だったり高2なんですよ」「もうガキ〜みたいな（笑）。それがすっごい可愛くて」と、普段の年齢相応の姿が魅力的であると熱弁した。

EUNCHAEへの愛情が高じて、村重は「私はもうEUNCHAEのためだったらいくらでもお金落とせる」と宣言。斎藤が「そんなに？いくらでも食べさせてあげる？」と笑いながら尋ねると、村重は「そう、もう土地でもなんでもあげたい」と答え、「そのためにバラエティに出てるくらいすごい好き。EUNCHAEが着てるもの全部欲しい」と、推しへの熱狂ぶりを明かした。

また、村重が過去に行った「ゴミ拾いツイート」についても話題に。村重は、EUNCHAEが来日する際「私は日本がとにかくいいところだってEUNCHAEに思ってほしかったんで」と説明し、自身のXに「国民の皆さん、私の推しメンEUNCHAEが来日するんで、1人3個ゴミ拾ってください」と協力呼びかけを行ったという。このツイートが「すごいバズっちゃって」と言い、韓国のバラエティ番組でも使われるようになり、今でも他界隈でもオタクたちが「1人3個拾ってください」といった「村重構文」として使ってくれていると語っていた。