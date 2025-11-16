タレントのベッキー（41）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅のクローゼットで荷造りする様子を公開した。

【映像】ベッキーの初公開の自宅クローゼット&水着姿

これまでSNSで、広々としたキッチンでの料理動画や、きれいに整頓されたパントリーなど自宅の様子を発信してきたベッキー。

2025年11月14日は、自身のYouTubeチャンネルを更新し、家族でグアム旅行することを報告。「2泊3日でグアムに行くんですけど、ならば、パッキング動画を撮ろうということで、（パッキング動画を）見たことないけど、撮るだけ撮ってみよう」と語り、初公開だという自宅クローゼットで荷造りする様子を公開した。

ベッキー、自宅のクローゼットを初公開

最初にパッキングしたのは、茶色いビキニで「これの上に、シースルーのドレスを着て遊んでおります」と明かし、ビキニを着用した姿も披露した。

その後も、私服や化粧品など、次々とパッキングしていったベッキーは、収納されたトランクを見て「意外とスカスカでした」とコメントしている。

この投稿にファンからは、「ベッキーもソファーもトランクも全部可愛い」「セクシーショットの水着だ！」「素がでてる感じで楽しいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）