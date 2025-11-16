不倫をして家族を裏切ったくせに、いざバレると「離婚はしたくない」とゴネる男性っていますよね。ただ、信用できない人と一緒に暮らすのは難しいため、離婚をする女性が多いと思います。今回は、不倫して家族を裏切った夫の身勝手な発言に妻がブチ切れた話をご紹介いたします。

家族が大切なら不倫はしない

「夫が不倫していることがわかりました。私は不倫を許せなかったので、離婚したいと告げると、夫に『離婚だけはしないでほしい！』『俺は家族を愛してるから……！』と泣きつかれました。自分勝手なことを言う夫にムカついたので『本当に愛してるならどうして裏切れるのよ！』とブチ切れたら、なにも言い返せずに『ごめん』の一言。その後、慰謝料を請求して離婚しました。夫は最後まで離婚を嫌がったけど、家族を裏切った人のことなんて信用できるわけないですよね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 裏切ったくせに家族への愛を伝えても説得力はありませんよね。一度失った信用を取り戻すのは難しいでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。