【韓国人オッパ セミのレシピ】えびを丸ごと包んだ豪華な一品「えび入り蒸し餃子」／本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん（1）
韓国・順天（スンチョン）市出身の料理人、韓国人オッパ セミさん。彼がSNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始めたところ、約1年で総フォロワー数が20万人を越える人気アカウントに！
セミさんによるレシピ本『韓国人オッパが作る 家にある調味料で 毎日韓国ごはん』は、日本でも作れる本格的な味が多くのユーザーに愛されました。
今回はそんなレシピ本の第二弾から、韓国の四季の味やソウル、プサンの飲食店で人気のメニューなどをご紹介。家にある調味料で本格的な韓国料理が楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね！
■海鮮おこげ粥
おこげの香ばしさがたまらない！ 滋味豊かなやさしい味わい
辛さのレベル：辛くない
■材料（2人分）
冷凍シーフードミックス…100g
温かいご飯…150g
しいたけ…2枚〈軸を除いて1cm四方に切る〉
万能ねぎ…3本〈小口切り〉
A
・煮干し…10g
・昆布…2g
・水…3カップ
B
・おろしにんにく、薄口しょうゆ…各小さじ1
白いりごま…少々
塩
■作り方
1 オーブン用ペーパーを20cm長さに切ってご飯をのせ、水でぬらしたスプーンで薄くのばす。大きめの耐熱皿にのせ、ラップをかけずに電子レンジ（600W）で5分加熱する。粗熱をとり、細かく砕く。
2 鍋にAを入れて強火にかけ、沸騰したら昆布を取り出す。ふたをして中火で約10分煮たら煮干しを取り出し、1を加えて弱火で約10分煮る。
3 凍ったままのシーフードミックス、しいたけ、Bを加え、シーフードミックスに火が通るまで煮る。
4 塩少々で味をととのえて万能ねぎを加え、さっと混ぜて器に盛る。白いりごまを指でひねってふる。
■セミの一言メモ
セミは、チャミスルっていうソジュを合わせて食べるのが好きだよ！
■レシピを参考にするときは
・ 電子レンジは600Wを基本にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
著＝韓国人オッパ セミ／『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』