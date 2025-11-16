とりのミネストローネ


太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！

200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らないスープ143』から一部抜粋・編集しました

■トマトソースを利用してスピーディ

とりのミネストローネ

［1人分 272kcal 塩分1人分1.9g］

◆材料(2人分)

とりもも肉　小1/2枚（約100g）

スパゲッティ　40g

湯　3カップ

大豆水煮缶　1/2缶（約50g）

冷凍グリーンピース　大さじ2

トマトソース（市販品）　1カップ

塩、こしょう　各少々

パセリのみじん切り　適宜

◆作り方

1　とり肉は一口大に切る。スパゲッティは1/3〜1/2長さに折る。

2　鍋に湯を入れて火にかけ、沸騰したら1を入れて、スパゲッティの袋の表示時間どおりにゆでる。アクが出てきたら取る。

3　2にトマトソースを加え、大豆を缶汁をきって加える。グリーンピースも凍ったまま加える。再び煮立ったら、塩、こしょうで調味する。器に盛り、パセリを散らす。

編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』