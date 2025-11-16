トマトソース＋缶詰で時短調理。鶏もも肉入りのミネストローネ
太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！
200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！
■トマトソースを利用してスピーディ
とりのミネストローネ
［1人分 272kcal 塩分1人分1.9g］
◆材料(2人分)
とりもも肉 小1/2枚（約100g）
スパゲッティ 40g
湯 3カップ
大豆水煮缶 1/2缶（約50g）
冷凍グリーンピース 大さじ2
トマトソース（市販品） 1カップ
塩、こしょう 各少々
パセリのみじん切り 適宜
◆作り方
1 とり肉は一口大に切る。スパゲッティは1/3〜1/2長さに折る。
2 鍋に湯を入れて火にかけ、沸騰したら1を入れて、スパゲッティの袋の表示時間どおりにゆでる。アクが出てきたら取る。
3 2にトマトソースを加え、大豆を缶汁をきって加える。グリーンピースも凍ったまま加える。再び煮立ったら、塩、こしょうで調味する。器に盛り、パセリを散らす。
編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』