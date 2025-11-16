映画『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話が2026年に公開されることが決定。また、12月26日から劇場公開される公式スピンオフ『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第1幕の最新情報が発表された。

『ガールズ＆パンツァー』は2012年のテレビ放送から続くアニメシリーズ。

『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話のティザービジュアルでは、IV号戦車H型（D型改）に乗り込んだ主人公西住みほが、Mk.IV歩兵戦車チャーチル Mk.VIIをはじめとした聖グロリアーナ女学院の戦車と対峙しており、冬季無限軌道杯・決勝戦の激戦を予感させる。

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第1幕のキービジュアルでは、アンツィオ高校のスペイン広場で手を組みあう、河嶋桃とアンチョビを中心に様々なキャラクターたちが描かれている。

公開されたPVでは、アンチョビの統帥衣装を着た河嶋桃をはじめ、第1幕で繰り広げられる物語が描かれる。

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』のオープニングテーマはChouChoと佐咲紗花の2人のデュエット曲「Nonstop Daydream」に決定。さらにエンディングテーマは西住みほ（CV.渕上舞）が歌う「おやすみなさいの続きです！」に決定。「Nonstop Daydream」はPVで聴くことができる。

また、『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第1幕の初日舞台挨拶が、12月26日に新宿バルト9にて開催されることも決定した。（文＝リアルサウンド編集部）