人気メニューに麺を加えてボリューミーに。「もやしのとん平焼きそば」
【写真を見る】もやしと卵コスパ抜群ボリュームおかず「もやしの卵チヂミ」
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■人気メニューに麺を加えてボリュームアップ
1人分：650kcal
塩分：1.6g
■【材料（2人分）】
もやし…1/2袋
豚こま切れ肉…80g
溶き卵…3個分
万能ねぎの小口切り…5本分
焼きそば用麺…2玉
塩
こしょう
サラダ油
中濃ソース
マヨネーズ
■【作り方】
1 麺は耐熱皿にのせてラップをかけ、3分レンチン（600W）してほぐす。豚肉は塩、こしょう各適量をふる。
2 フライパンに油大1/2を中火で熱し、豚肉を炒める。色が変わったらもやし、麺を加えてほぐしながら炒め合わせる。中濃ソース大1・1/2を加えてさっと炒め、取り出す。
3 フライパンをきれいにして油大1/2を中火で熱し、溶き卵の1/2量を流し入れる。大きく混ぜて円形に広げる。半熟状になったら2の1/2量をのせて卵の手前と奥をたたみ、フライパンを逆さにして器に取り出す。残りも同様に焼く。
4 器に盛って中濃ソース、マヨネーズ各適量をかけ、万能ねぎをのせる。
POINT
卵の上に焼きそばをのせたらフライパンの縁に寄せ、フライ返しで卵の手前と奥を返して包む。
料理／市瀬悦子、撮影／榎本修
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』