Mrs. GREEN APPLE、約9年ぶりに『プレミアMelodiX!』に出演！南海キャンディーズと貴重なプライベートトーク＆新曲パフォーマンス

Mrs. GREEN APPLEが11月17日放送のテレビ東京『プレミアMelodiX!』に約9年ぶりに出演することが決定した。

■ミセスと南海キャンディーズのスペシャルトークは必見！

テレビ東京にて毎週月曜26時50分より放送中の、南海キャンディーズがMCを務める音楽番組『プレミアMelodiX!』。11月17日の放送にて、Mrs. GREEN APPLEが約9年ぶりに出演することが決定。今回の出演は、Mrs. GREEN APPLEがフェーズ2になってから初めての登場となり、今年デビュー10周年を迎えた活動への想いを語るファン必見の貴重な場となる。

MCの南海キャンディーズ・山里亮太とMrs. GREEN APPLEは、番組外でも親交が深いことで知られており、今回のトークコーナーでは、そのプライベートでの仲の良さから生まれる、他では聞けない貴重な裏話や本音トークが飛び出した。10年の活動を振り返り、今だから話せるマル秘トークや、2日間で10万人を動員した野外ライブでの裏話など、山里亮太が引き出す、三人の素顔に注目だ。

■新曲「GOOD DAY」をフルコーラスで披露！

さらに番組内では、Mrs. GREEN APPLEの今年最後のリリース楽曲で、CMソングとしても大きな話題となっている最新曲「GOOD DAY」も披露。約9年という時を経て、Mrs. GREEN APPLEが、旧知の仲である南海キャンディーズを相手にどのようなトークを繰り広げ、さらにどんなパフォーマンスを見せてくれるのか 現在の彼らの”今”を存分に感じられる貴重なOAに注目だ。

■番組情報

テレビ東京『プレミアMelodiX!』

11/17（月）26：50～

MC

南海キャンディーズ（山里亮太、山崎静代）

出演アーティスト

Mrs. GREEN APPLE 他

