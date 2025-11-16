¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÂçÃÀ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡ÖÇ¯²¼¤Ï¤¢¤ê¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤í¡×
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤ÎÂè2ÏÃ¤¬16Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡û¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»×¤ï¤º¥á¥í¥á¥í¤Ë
Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢5ÆüÌÜ¤«¤é¡ÖÎÙ¤Î²È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤¬²ÄÇ½¤Ë(¤¿¤À¤·¸µÎø¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¶Ø»ß)¡×¤È¤¤¤¦¿·¥ë¡¼¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£EAST SIDE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ð¥¹¥±¤ò³Ú¤·¤àÃæ¡¢WEST SIDE¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¸½ºß¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥é¤¬¥¹¥¤¥«¤ò¼ê¤ËÅÐ¾ì¡£ÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤Ë¡¢¸µÎø¿Í¤Î¥·¥å¥¦¥È¤Ïµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¥¢¥¤¥é¤Ï¡Ö¤ªÃë°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤É¤¦¤«¤Ê?¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÍ¶¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥é¥ó¥Á¤òºî¤ê¹ç¤¦¡È¸òÎ®²ñ¡É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤Î¥À¥¤¥·¥í¥¦¤È¥¢¥¤¥é¤¬2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡£
¥¢¥¤¥é¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¡¢¡ÖÇ¯²¼¤Ï¤¢¤ê¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÂçÃÀ¤Ê¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¥À¥¤¥·¥í¥¦¤¬¡Öº£¤Þ¤ÇÇ¯²¼¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥¢¥¤¥é¡£¤½¤Î¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»×¤ï¤º¥á¥í¥á¥í¤Ë¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÌÜ¤ò¸«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö(¸µÎø¿Í¤Î)¥·¥å¥¦¥È¤Î¤³¤È¤ò°ìÀÚ¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
(C)AbemaTV,Inc.
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤â¤¦1ÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¸µÎø¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿´¤¬¿·¤¿¤ÊÁê¼ê¤Ø¤È·¹¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆ¤Ó¸µÎø¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤«¡£¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£
¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡û¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»×¤ï¤º¥á¥í¥á¥í¤Ë
Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢5ÆüÌÜ¤«¤é¡ÖÎÙ¤Î²È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤¬²ÄÇ½¤Ë(¤¿¤À¤·¸µÎø¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¶Ø»ß)¡×¤È¤¤¤¦¿·¥ë¡¼¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£EAST SIDE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ð¥¹¥±¤ò³Ú¤·¤àÃæ¡¢WEST SIDE¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¸½ºß¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥é¤¬¥¹¥¤¥«¤ò¼ê¤ËÅÐ¾ì¡£ÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤Ë¡¢¸µÎø¿Í¤Î¥·¥å¥¦¥È¤Ïµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¥¢¥¤¥é¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¡¢¡ÖÇ¯²¼¤Ï¤¢¤ê¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÂçÃÀ¤Ê¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¥À¥¤¥·¥í¥¦¤¬¡Öº£¤Þ¤ÇÇ¯²¼¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥¢¥¤¥é¡£¤½¤Î¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»×¤ï¤º¥á¥í¥á¥í¤Ë¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÌÜ¤ò¸«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö(¸µÎø¿Í¤Î)¥·¥å¥¦¥È¤Î¤³¤È¤ò°ìÀÚ¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥À¥¤¥·¥í¥¦¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
(C)AbemaTV,Inc.
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤â¤¦1ÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¸µÎø¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿´¤¬¿·¤¿¤ÊÁê¼ê¤Ø¤È·¹¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆ¤Ó¸µÎø¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤«¡£¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£