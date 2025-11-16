¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô2i2¡×¤ÎÂç¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Å·±©´õ½ã¤¬½µ¥×¥ìÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥Î¡¼¥Ö¥é¥Ý¥Á¥Ã¤Ï¤¹¤´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥µ¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¡ØBONUS¡Ù¤¬ÍèÇ¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª¡ª¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô2i2¡× ¡Ê¥Ë¡¼¥Ë¡Ë¤ÎÂç¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Å·±©´õ½ã¤¬10·î17Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤48-49¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
¥µ¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¡ØBONUS¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¡ª¡¡º£²ó¤Ï¥¿¥¤¥í¥±¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸Ë¾¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡ÚÀ¶½ã¤È¥¨¥í¥¹¤Î´ñÀ×¤Î°ìËç¡Û
¡½¡½¥µ¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¡ØBONUS¡ÙÈ¯Çä·èÄê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡º£²ó¤ÎÉ½»æ¹æ¤Ç¡¢¤½¤Î°ìÉô¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·±©¡¡¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¤¹¤ß¤¹¤¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬1Ç¯Á°¤Î4·î¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò¿·¤¿¤Ë½Ð¤»¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¼Ì¿¿½¸¤Î¥í¥±ÃÏ¤ÏÆî¹ñ¥¿¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
Å·±©¡¡´¨¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿åÃå¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¡¢½é¤á¤Æ¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥×¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç»£¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¾å¤²¤¿¤é¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡Ö»ä¤â¿åÃå¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤µ¤Ë»ä¤Î¸¶ÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å·±©¡¡¥¿¥¤¤ÎÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ëgo-go¥Ð¡¼¤Ç³«Å¹Á°¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¡£²áµî¤Ë»Å»ö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀÊ¤¬Â¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ä¶È»þ´ÖÃæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢³¹Ãæ¤Ç¤â¤±¤Ã¤³¤¦¹¶¤á¤¿°áÁõ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï°ÛÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£°ÛÀ¤³¦¥â¥Î¤Î½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤¿¤éÏª½ÐÅÙ¤¬¹â¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤âÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°áÁõ¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡©
Å·±©¡¡ÂÞ¤È¤¸¤ÎÈâ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¤¤¥Ù¡¼¥ë¤Î°áÁõ¡£¤¢¤Î²¼¤Ï¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤Ý¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÀ¶¤»¤¤Á¿¤½´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£²Ö²Ç¤ÈÍç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¥¨¥í¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î°áÁõ¤Ç²¿ÅÙ¤â¹â¤¤½ê¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÄ»¤¬±©¤Ð¤¿¤¯¤è¤¦¤Ë¡×¤Ã¤Æ»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¦¤Þ¤¤¤³¤È±£¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤Î°ìËç¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£
¡½¡½¤³¤Î¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤¿¤éÄ·¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¥À¥¤¥Ö¤·¤¿¤ê¡¢¥×¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ê¡£Ä·¤Ö¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Å·±©¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡ÊÌ¤Ë¹¥¤¤È¤«·ù¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÄ·¤ó¤Ç¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡¡µÕ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©
¡½¡½¤¨¤Ã¤È¡¢ÌöÆ°´¶¤¬½Ð¤ë¤«¤é¤«¤Ê......¡ª¡©
Å·±©¡¡¤½¤ó¤ÊÛ£Ëæ¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄ·¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª
¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´õ½ã¤Á¤ã¤óÄêÈÖ¤Î¥×¡¼¥ë»£±Æ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å·±©¡¡»ä¡¢¿å¤ÎÃæ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£Î¦¤Î¾å¤Ç¤ÏºÇ°¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿å±Ë¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¤È¤ÃÏ°è¤ÎÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¹âµé¥ô¥£¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¡¢¼¼Æâ¤«¤é¸«¤¨¤ë¿åÂ²´Û¤ß¤¿¤¤¤Ê¥×¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¿åÃæ»£±Æ¤·¤¿¤Î¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¿¥¤¤ÎÌ¾Êª¡¢¥Ê¥¤¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å·±©¡¡²°Âæ¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÆæ¤Î¥¥°¥ë¥ß¤¬Íè¤Æ°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤Î¤È¤³¤í¤¬Æ©ÌÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃæ¤Î¿Í¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤¿¤À¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤È¡ª¡¡¥Ê¥¤¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿´ÑÍ÷¼Ö¡ª¡¡»£±Æ¤¹¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç¾è¤Ã¤¿¤é¡¢¤°¤ë¤°¤ë¤È²¿¼þ¤â¤·¤Æ±Ê±ó¤Ë¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤âË°¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¥Ò¥É¤¤¡ª¡Ú´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡Û
¡½¡½¥í¥±ºÇ½ªÆü¤ÏÂç¤¤Ê1ÅïÂß¤·¤Î¥ô¥£¥é¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤È°ì½ï¤Ë½ÉÇñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å·±©¡¡Éô²°·è¤á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Æ¥é¥¹¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¡Ø¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¶¦Æ±À¸³è¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¥¬¥Á¤Ç¿²µ¯¤¥É¥Ã¥¥ê¤ò¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É......¡£
¡½¡½¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÉÕÏ¿DVD¤ÎÃæ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·±©¡¡ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò½é¤á¤Æºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ß¤Ê¤ß¤ÈÌý¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¤¸¤ã¤â¤¦àÌÜ¶ÌÍÈ¤²á¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡»ä¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ......ÀäÂÐ¤Ë°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡½¡½ÌÜ¶Ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¡¢´õ½ã¤Á¤ã¤ó¤¬¤´¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡ÖÁ°²ó¤Î¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤Ý¤ó¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¥Î¡¼¥Ö¥é¥Ý¥Á¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢²áµîºÇÂçÏª½Ð¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·±©¡¡»£±Æ¤Î¤È¤¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï°Å¤¯¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¡¹¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é¤«¤Ê¤êÆ©¤±¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏª½Ð¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ËÍ¦µ¤¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Å·±©¡¡¿åÃå¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Îº¢¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀäÂÐ¤ËÊÑ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¥â¥Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È¯Çä¤·¤¿¤é¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡
¡ØBONUS¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï»ä¤¬¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô2i2¡×¤¬Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤Ë¡£¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Å·±©¡¡¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Þ¤Ç1¥õ·î¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ô2i2¤¬à´°À®á¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢´°À®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Ï¤¹¤´¤¯¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï¡©
Å·±©¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤ª¤½¤é¤¯½ª¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ÏÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤¿¤¤¡£¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÍèÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢³§¤µ¤ó²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
