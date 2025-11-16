2着買っても4,000円以下！【ユニクロ】着回し力バツグン♡「値下げワンピ」

コーデ組みの時短とシャレ見えを両立させるなら「ワンピース」を味方につけたいところ。何枚あっても嬉しいアイテムが、【ユニクロ】でお値下げ中なのだとか！ 編集部がリサーチする中で見つけたのは、\1,990（税込）というお手頃価格のワンピース。さまざまなレイヤードが楽しめるデザインで、秋冬コーデのバリエーションが広がりそうです。

上品さとトレンド感を兼ね備えたチェック柄ワンピ

【ユニクロ】「ダブルフェイスミニワンピース」\1,990（税込・セール価格）

今季もトレンドに浮上しているチェック柄で、今っぽさをシーズンムードを高めてくれそうなミニワンピース。ウエストの切り替えが高めに設定されているから、スタイルアップが期待できます。シンプルなクルーネックデザインで、タートルネックやボウタイ付きのブラウスなど、幅広いインナーとのスタイリングも楽しめそう。あえて、パンツやスカートをレイヤードするのもおすすめです。

美しい光沢のあるサテン素材で大人ムードに

【ユニクロ】「サテンキャミソールワンピース」\1,990（税込・セール価格）

美しい光沢があり、プチプラながら高級感が漂うサテン素材のキャミワンピース。インナーや羽織り次第でロングシーズン着られて、高コスパなのが嬉しいポイント。Vネックデザインが、顔まわりをすっきりと見せてくれそう。公式サイトによると「ドレスアップにもドレスダウンにも使える」とのことで、幅広いシーンでの活躍が期待できます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M