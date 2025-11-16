モデルの道端アンジェリカ（39）が15日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。23年に再婚した夫へのアプローチを明かした。

道端は夫との出会いについて「私がたまたま引っ越したら下の（階にいた）。私が301号室に引っ越したんですけど、彼が201号室に住んでいた」と語った。

道端は「（彼が）飼っていた猫ちゃんが玄関の前に迷い込んできて『猫ちゃん飼ってますか？』って言いに行った人が今の旦那さん」と明かした。

松岡は「そんなエンジェルキャットはいるんですか」と反応した。

道端は「そこからその人が鷲を飼い始めたんですよ。息子がまだ3歳になってなかったんですけど、息子に『鳥さん見たい？』『鳥さん見たいって言って』って言って、（彼に）『息子がどうしても鳥見たいって言ってるんですけど』って、家に上がらせてもらって」と経緯を明かした。

松岡は「猫、鷲、私たちってことね」と語った。

ロケに同行した酒場案内役の菖蒲理乃さんが「びっくりしたのが、お付き合いする前に肉じゃがを作って持って行ったって話を聞いて」と聞くと、松岡は「古い！やり方が古い。どうした、ギャル時代を思い出せよ。急に古風を出しよる」とギャルからモデルとなった道端につっこんだ。

道端は「鷲を見に行ったときに『なにか飲みますか？』って言われて、炭酸水かビールしか冷蔵庫に入ってなかったんですよ。それで、301（自宅）から肉じゃがを」と恥ずかしそうに語った。

松岡は「それに引っかかる人います？すげえ」と驚いた。大吉は「“引っかかる”って言うのもね。（マンションの）上下もそうだし、猫飼ってる飼ってないもあるし、そこに鷲が入って来る。俺、鷲飼ってる友だちいない」とレアすぎるなれそめをまとめた。