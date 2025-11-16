Mrs. GREEN APPLE、約9年ぶり「プレミアＭelodiX！」出演 貴重なプライベートトークも
【モデルプレス＝2025/11/16】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、11月17日放送の音楽番組「プレミアMelodiX！」（深夜2時56分〜）に出演。約9年ぶり、フェーズ2になってから初の登場となる。
【写真】ミセス、“1200機”巨大ドローン登場の10周年ライブ演出
今年デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが約9年ぶりに出演決定。フェーズ２になってから同番組の登場は初となり、今年デビュー10周年を迎えた活動への想いを語っている。
また、Mrs. GREEN APPLEと親交が深いことでも知られている同番組のMCを務める南海キャンディーズ・山里亮太とのスペシャルトークも実現。プライベートでの仲の良さから生まれる、他では聞けない貴重な裏話や本音トークが飛び出す。10年の活動を振り返り、今だから話せる話や10万人を動員した野外ライブでの裏話なども満載。山里が引き出す、彼らの素顔に注目だ。
さらに、 Mrs. GREEN APPLEが、今年最後のリリース楽曲で、CMソングとしても大きな話題となっている最新曲「GOOD DAY」をフルコーラスで披露。約9年という時を経て、Mrs. GREEN APPLEが、旧知の仲である南海キャンディーズを相手に、どのようなトークを繰り広げ、さらにどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。現在の彼らの“今”を存分に感じられる貴重なOAとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス、“1200機”巨大ドローン登場の10周年ライブ演出
◆ミセス「プレミアMelodiX！」約9年ぶり登場
今年デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが約9年ぶりに出演決定。フェーズ２になってから同番組の登場は初となり、今年デビュー10周年を迎えた活動への想いを語っている。
◆ミセス「GOOD DAY」をフルコーラスで披露
さらに、 Mrs. GREEN APPLEが、今年最後のリリース楽曲で、CMソングとしても大きな話題となっている最新曲「GOOD DAY」をフルコーラスで披露。約9年という時を経て、Mrs. GREEN APPLEが、旧知の仲である南海キャンディーズを相手に、どのようなトークを繰り広げ、さらにどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。現在の彼らの“今”を存分に感じられる貴重なOAとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】