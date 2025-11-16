木下優樹菜、恋人との“2人旅”報告 手繋ぎ動画も公開「ラブラブ」「絵になるカップル」
【モデルプレス＝2025/11/16】元タレントの木下優樹菜が11月15日、自身のInstagramを更新。恋人との旅行の様子を公開し、話題を呼んでいる。
木下は「＃2025 ＃年1 ＃2人旅」と添え、複数枚の写真を投稿。恋人が運転する車で旅行に出かけたようで、旅行先でドリンクや景色を楽しむ自身の様子に加え、恋人との2ショットや2人で手をつないで歩く動画なども投稿している。
この投稿には「ラブラブ」「絵になるカップル」「めちゃくちゃ仲良し」「幸せそう」「お似合いの2人」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
◆木下優樹菜、恋人と年1回の2人旅へ
◆木下優樹菜の投稿に反響
