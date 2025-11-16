JO1木全翔太「バイクアニキ」Da-iCEメンバーと収録終わりに遊ぶプライベートショットに反響「友だちだったの？」「びっくり」
【モデルプレス＝2025/11/16】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）のInstagramが11月14日、更新された。木全翔也と人気グループメンバーのプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】JO1木全翔也、人気アーティストとのプラベ写真
11月13日に放送された音楽番組「ベストヒット歌謡祭2025」（19時〜／読売テレビ・日本テレビ系）に出演したJO1。これを受け木全のオフショットを投稿した。また「せっかくの（会場が）大阪ってことで、バイクアニキのそーたくんとおでん屋さんご馳走になって、1時間かけて歩いてホテルまで帰りました！！」と同番組で共演した5人組アーティスト・Da-iCE（ダイス）の花村想太と一緒に夜道を歩く姿も披露している。
この投稿には「友だちだったの？」「すごい世界線」「何繋がり？」「エモい」「びっくり」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆木全翔太「おでん屋さんご馳走になって」花村想太と大阪の夜を満喫
◆木全翔太と花村想太のプライベートショットに反響
