『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話2026年に劇場上映 ビジュアル公開
『ガールズ＆パンツァー 最終章』第5話が、2026年に劇場上映されることが決定した。
【画像】キャラ多すぎ！『ガルパン』新作ビジュアル＆場面カット
ティザービジュアルでは、IV号戦車H型(D型改)に乗り込んだ主人公西住みほが、Mk.IV歩兵戦車チャーチルMk.VIIをはじめとした聖グロリアーナ女学院の戦車と対峙しており、冬季無限軌道杯・決勝戦の激戦を予感させるイラストになっている。
また、12月26日から劇場上映が開始する、『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第1幕のキービジュアルが公開。キービジュアルはアンツィオ高校のスペイン広場で手を組みあう、河嶋桃とアンチョビを中心に様々なキャラクター達が描かれたイラストになっている。
■『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第1幕あらすじ
大洗女子学園・戦車道チームの優勝で幕を閉じた、第63回戦車道全国高校生大会。大洗女子の廃校阻止を賭けて、他校のメンバーも集結して戦った、大学選抜チームとの激闘。戦車道の頂点を目指す若者たちの汗と涙の結晶は、砲塔や履帯をキラキラと照らしていた。
そんなかけがえのない日々の傍らで…。戦車道に邁進する彼女たちだって、しっかり女子高生！練習や試合から離れれば、穏やかで楽しいスクールライフを満喫しているのです。夏の暑い日には、プールでやんやの大はしゃぎ！
“昨日の敵は今日の友”、アンツィオ、聖グロ、知波単、黒森峰 etc.……他校の生徒たちとの賑やかな異文化交流も！他校の校風や魅力に惹かれ、転校寸前の生徒が続出!?時には空腹に耐えかねたり、迷子になったり、ドラム缶風呂が倒れたりとピンチを迎えることもあるけれど…戦車道乙女が繰り広げるもうひとつの青春、ワイワイとお届けします。
【画像】キャラ多すぎ！『ガルパン』新作ビジュアル＆場面カット
ティザービジュアルでは、IV号戦車H型(D型改)に乗り込んだ主人公西住みほが、Mk.IV歩兵戦車チャーチルMk.VIIをはじめとした聖グロリアーナ女学院の戦車と対峙しており、冬季無限軌道杯・決勝戦の激戦を予感させるイラストになっている。
また、12月26日から劇場上映が開始する、『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第1幕のキービジュアルが公開。キービジュアルはアンツィオ高校のスペイン広場で手を組みあう、河嶋桃とアンチョビを中心に様々なキャラクター達が描かれたイラストになっている。
大洗女子学園・戦車道チームの優勝で幕を閉じた、第63回戦車道全国高校生大会。大洗女子の廃校阻止を賭けて、他校のメンバーも集結して戦った、大学選抜チームとの激闘。戦車道の頂点を目指す若者たちの汗と涙の結晶は、砲塔や履帯をキラキラと照らしていた。
そんなかけがえのない日々の傍らで…。戦車道に邁進する彼女たちだって、しっかり女子高生！練習や試合から離れれば、穏やかで楽しいスクールライフを満喫しているのです。夏の暑い日には、プールでやんやの大はしゃぎ！
“昨日の敵は今日の友”、アンツィオ、聖グロ、知波単、黒森峰 etc.……他校の生徒たちとの賑やかな異文化交流も！他校の校風や魅力に惹かれ、転校寸前の生徒が続出!?時には空腹に耐えかねたり、迷子になったり、ドラム缶風呂が倒れたりとピンチを迎えることもあるけれど…戦車道乙女が繰り広げるもうひとつの青春、ワイワイとお届けします。