Mrs. GREEN APPLE、“旧知の仲”山里亮太と本音トーク 約9年ぶりに『プレミアMelodiX!」』出演
お笑いコンビ・南海キャンディーズがMCを務めるテレビ東京の音楽番組『プレミアMelodiX!』（毎週月曜 深2：50）の17日放送回には、今年デビュー10周年を迎えた3人組バンドMrs. GREEN APPLEが約9年ぶりに出演することが、16日に発表された
【番組カット】約9年ぶり出演…新曲をフルコーラスで披露するMrs. GREEN APPLE
Mrs. GREEN APPLEがフェーズ2になってから初めての登場。今年デビュー10周年を迎えた活動への想いを語る。
また、南海キャンディーズの山里亮太とMrs. GREEN APPLEは、番組外でも親交が深い。今回のトークコーナーでは、そのプライベートでの仲の良さから生まれる、他では聞けない貴重な裏話や本音トークが飛び出す。10年の活動を振り返り、今だから話せるマル秘トークや2日間で10万人を動員した野外ライブでの裏話なども明らかになる。
さらに、今年最後のリリース楽曲で、CMソングとしても大きな話題となっている最新曲「GOOD DAY」をフルコーラスで披露する。
