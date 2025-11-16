■フィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第5戦 スケートアメリカ（日本時間15日、ニューヨーク州レイクプラシッド）

男子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の友野一希（27、第一住建グループ）が、フリーではジャンプで2度の転倒など精彩を欠き、合計245.57点で3位。悲願のGP初優勝には届かなかった。

優勝であれば同シリーズ上位6人のみで戦うGPファイナル（12月、名古屋）への初進出が確定したが、今大会では決まらず第6戦のフィンランド大会の結果次第となった。

SP2位で25年世界選手権5位のK.エイモズ（28、フランス）が合計253.53点で逆転優勝。SP3位のM.シャイドロフ（21、カザフスタン）は2度の転倒が響いたが、合計251.09点で2位に入った。

前日のSPでは今季ベストの95.77点をマークし、初優勝に向けて最終滑走で演技した友野。だが、冒頭の4回転トウループ、続く4回転でも連続の転倒。4回転サルコウ、3回転ループで立て直したが、3回転アクセルの着氷でもバランスを崩した。4回転ジャンプの成功はサルコウの1本のみで、フリーは149.80点の8位。ショート首位の勢いに乗れず総合3位に。

SP6位発進の壷井達也（22、シスメックス）は冒頭で4回転が2回転になり、単独の4回転サルコウで転倒するなど、前半のミスが響いて得点が伸びず。総合228.03点の8位で今大会を終えた。

【男子シングル結果】

1）ケビン・エイモズ 253.53点

2）ミハイル・シャイドロフ 251.09点

3）友野一希 245.57点

・・・・・・・・・・・・・・・・・

8）壷井達也 228.03点