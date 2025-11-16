俳優・モデルの本田紗来さんが、自身のインスタグラムを更新。

2026年版カレンダーの発売について綴りました。



【写真を見る】【 本田紗来 】 「とっても楽しみです！わくわく♡」「『2026年版カレンダー発売』そして皆様とお会いできる『お渡し会イベント』の開催が決定しました」





本田紗来さんは「今年も、『2026年版カレンダー発売』そして皆様とお会いできる『お渡し会イベント』の開催が決定しました」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、様々な衣装でポーズを取る、本田紗来さんの姿が見て取れます。







続けて「今年も皆様とお会い出来る機会があること、本当に幸せです」と、綴りました。





そして「みんなとチェキ撮れるのもお話できるのもとっても楽しみです！わくわく♡」と、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「可愛いが渋滞してます」・「ナイスショット満載」・「完成おめでとうございます 素敵な表紙ですね。浴衣姿＆サンタコスもあるなんて神カレンダーすぎます お渡し会も楽しみにしてますね！」・「浴衣？着物？めちゃくちゃ可愛い 猫柄だね 帯と帽子も可愛い 良いコーディネート」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】